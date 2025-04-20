Burdur Belediyesi'ne Açık Hava Sinema Günleri Ödülü

(BURDUR)- Burdur Belediyesinin hayata geçirdiği "Açık Hava Sinema Günleri" projesi, Akdeniz Belediyeler Birliğinin Proje Yarışması'nda "İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları" ödülüne layık görüldü.

Burdur Belediyesi, Akdeniz Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Proje Yarışması'nda önemli bir başarıya imza attı. "İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları" kategorisinde, belediyenin hayata geçirdiği "Açık Hava Sinema Günleri" projesi birincilik ödülüne layık görüldü.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, City Expo Fuarı'nın son gününde düzenlenen törenle ödülü aldı.

Başkan Ercengiz, "Akdeniz Belediyeler Birliğimizin organize ettiği City Expo Fuarı'nın son gününde, iyi uygulamaların yarıştığı projeler arasında bizleri ödüle layık gören kıymetli jüri heyetine ve birlik encümeninde bir kez daha bizlere görev veren birlik meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Ödülümüzü alırken de her zaman olduğu gibi yan yana yürüdüğümüz meclis üyesi arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.