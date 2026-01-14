Burdur Belediyesi ve Tüm Yerel-Sen, Sosyal Denge Sözleşmesi İmzaladı

(BURDUR) - Burdur Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi imzalandı. Memurları kapsayan sözleşme, tavan tutar üzerinden imza altına alındı.

Düzenlenen imza törenine, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile Tüm Yerel-Sen Burdur Şube Başkanı Mesut Çörekli ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Sözleşme ile ilgili bilgi veren Ercengiz, şöyle konuştu:

"Burdur Belediyesi'nin gerçek sahibi çalışanlarımızdır. Sosyal demokrat yönetim anlayışımız gereği, çalışanlarımızla hem iyi günleri hem de zor zamanları birlikte paylaşıyoruz. Hep birlikte halkımızın yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Ben de üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmek adına her zaman sizlerin yanında olacağım. Kıymetli çalışma arkadaşlarımız için imkanlarımız dahilinde en yüksek katkıyı sağladık; sosyal denge tazminatlarını yasal sınırlar içinde en üst seviyeden ödemeye devam ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun."

Tüm Yerel Sen Burdur Şube Başkanı Mesut Çörekli ise "Bu sürece katkı sunan başta Belediye Başkanımız olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, sözleşmenin tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.