Burdur Bucak\'ta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, yaşlı kadın kurtarıldı

BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyünde çıkan yangında Mustafa Çelimli'ye ait ev kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan yaşlı kadın ile ahırdaki büyükbaş hayvanlar jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın, dün 14.30 sıraralarında Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bölgede devriye görevi yapan Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoldan geçerken bir evin yandığını fark etti. Yangına ilk müdahaleyi yapan jandarma ekipleri, evde bulunan yaşlı kadını tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine Bucak Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekipler, evin altında bulunan ahırdaki büyükbaş hayvanları da tahliye etti.

İtfaiye ekipleri ile köy sakinlerinin müdahalesi sonucu yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.