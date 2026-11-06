Burdur Bucak'ta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, yaşlı kadın kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Burdur Bucak'ta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, yaşlı kadın kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Burdur Bucak\'ta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, yaşlı kadın kurtarıldı
Haber Videosu

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyünde dün 14.30 sıralarında çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekiplerinin fark ettiği yangında yaşlı kadın ile ahırdaki büyükbaş hayvanlar kurtarıldı, alevler çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyünde çıkan yangında Mustafa Çelimli'ye ait ev kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan yaşlı kadın ile ahırdaki büyükbaş hayvanlar jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın, dün 14.30 sıraralarında Bucak ilçesine bağlı Kuşbaba köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Bölgede devriye görevi yapan Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yoldan geçerken bir evin yandığını fark etti. Yangına ilk müdahaleyi yapan jandarma ekipleri, evde bulunan yaşlı kadını tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine Bucak Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Ekipler, evin altında bulunan ahırdaki büyükbaş hayvanları da tahliye etti.

İtfaiye ekipleri ile köy sakinlerinin müdahalesi sonucu yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
JandarmaBurdurGüncelBucakYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar Fatma Betül Sayan Kaya için tutuklama talebinin ardından AK Parti cephesinden peş peşe açıklamalar
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı Tasfiye kararını önceden biliyormuş Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı! Tasfiye kararını önceden biliyormuş
Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı Suç duyurusunda bulundular Bakanlığı harekete geçiren çorap paylaşımı! Suç duyurusunda bulundular
Afyonkarahisar’da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü katliamda alacak verecek kavgası iddiası
8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı 8 kişinin öldüğü katliamda muhtar konuştu: Önüne çıkana saldırdı
Necati Arabacı’nın sağ kolu yakalandı Necati Arabacı'nın sağ kolu yakalandı
10:57
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya’nın gönderildiği cezaevi
İşte tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın gönderildiği cezaevi
10:39
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
10:33
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
Pompalı vahşette kan donduran görüntü: Onca kişiyi öldürdüm, sizi de...
10:32
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış
10:03
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı İşte yapılması gerekenler
KYK Öğrenim Kredisi ve Burs sonuçları açıklandı! İşte yapılması gerekenler
09:18
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi Bakın nerede yaşıyormuş
8 kişiyi öldüren seri katilin evi görüntülendi! Bakın nerede yaşıyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 11:09:32. #7.12#
SON DAKİKA: Burdur Bucak'ta çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi, yaşlı kadın kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android