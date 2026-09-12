Burdur Bucak'ta gönüllü öğrenciler özel gereksinimli bireylere ücretsiz bakım yapıyor - Son Dakika
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Burdur Bucak'ta gönüllü öğrenciler özel gereksinimli bireylere ücretsiz bakım yapıyor

Burdur Bucak\'ta gönüllü öğrenciler özel gereksinimli bireylere ücretsiz bakım yapıyor
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Burdur'un Bucak ilçesinde Engelli Koordinatörlüğü, TDV Bucak Şubesi ve Bucak Mesleki Eğitim Merkezi işbirliğinde yürütülen projeyle gönüllü öğrenciler özel gereksinimli bireylerin saç kesimi ve öz bakımlarını ücretsiz yapıyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde, kuaförlük eğitimi alan öğrenciler özel gereksinimli bireylerin kişisel bakımlarına destek oluyor.

İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Koordinatörlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bucak Şubesi ve Bucak Mesleki Eğitim Merkezi işbirliğinde "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" ile Bucak İlçe Müftülüğünün "Yolun İyilik Olsun" projesi için bir araya geldi.

Proje kapsamında gönüllü öğrenciler, özel gereksinimli bireylerin saç kesimi, saç tıraşı ve öz bakımlarını ücretsiz gerçekleştiriyor.

Bucak Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Nermin Uluışık, gazetecilere, iki projeyi birleştirerek kurumlar arasında "Gönül Köprüsü" oluşturduklarını söyledi.

Proje kapsamında "Güzellik ve Saç Bakım" alanında eğitim gören öğrencilerin özel gereksinimli bireylerin kişisel bakımlarına destek olduğunu belirten Uluışık, "Öğrencilerimiz hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de topluma fayda sağlayan bir çalışmanın içerisinde yer alıyor." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Bucak Kadın Kolları Başkanı İlknur Atasoy da "Yolun İyilik Olsun" mottosuyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Projede geri dönüşlerin çok güzel olduğunu ifade eden Atasoy, "Yüzlerdeki tebessüm bizleri çok mutlu etti. İyiliğin iyileştirici gücünü fark eden nesil istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Burdur, Güncel, Bucak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur Bucak'ta gönüllü öğrenciler özel gereksinimli bireylere ücretsiz bakım yapıyor - Son Dakika

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