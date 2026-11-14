Burdur Bucak'ta MAKÜ ile Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi robotik kodlama sınıfı açtı

Burdur'un Bucak ilçesinde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile Bucak Mehmet Cadıl Anadolu Lisesi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında oluşturulan robotik kodlama sınıfı açıldı.

Açılışta konuşan hayırsever iş insanı Mehmet Cadıl, sınıfta öğrencilerin ve öğretmenlerin yapacağı çalışmaların üniversite ile okul arasındaki işbirliği kapsamında destekleneceğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Canavar da sınıfın yapımına katkı sağlayan Cadıl'a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, sınıf gezildi.