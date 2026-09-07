Burdur Bucak'taki orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kızılseki köyü Yoncaağaç mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 2 uçak, 3 helikopter, 21 arazöz ve 112 personel ile müdahale edildi.
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kızılseki köyü Yoncaağaç mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Yangına, 2 uçak, 3 yangın söndürme helikopteri, 21 arazöz, 4 su tankeri, 1 itfaiye aracı, 3 iş makinesi ve 112 personelle müdahale etti, 5 jandarma asayiş timi de bölgede görev aldı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
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