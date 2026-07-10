Burdur’da 15 Temmuz mevlit programı

BURDUR'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programları kapsamında mevlit okundu.

Bugün cuma namazı öncesinde Ulucami'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için Kur'an-ı Kerim, ilahi ve mevlit okundu. Burdur İl Müftüsü Ali Hayri Çelik tarafından dua edilmesi ile program sona erdi. Programa İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Balcı, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile vatandaşlar katıldı.