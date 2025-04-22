Burdur'da 23 Nisan Coşkusu: Kreşler Bando Eşliğinde Yürüyüş Düzenledi

(BURDUR) - Burdur Belediyesi'ne bağlı kreşler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına, bando eşliğinde düzenlenen yürüyüşle başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Burdur Belediyesi'ne bağlı kreşlerin bando eşliğinde yürüyüşüyle başladı. Belediye personelinin oluşturduğu bando takımı eşliğinde gerçekleşen yürüyüş, mahalle sakinlerinden de yoğun ilgi gördü.

Yürüyüşe katılan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, çocukların bayramını kutladı. Ercengiz, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, çocuklarımıza bayramın coşkusunu ve mutluluğunu yaşatmak için güzel bir etkinlik düzenledik. 23 Nisan, yalnızca çocuklarımızın değil, aynı zamanda ulusal egemenliğimizin de simgesidir. Bu anlamlı günü coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz. Etkinlikte emeği geçen değerli öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize gönülden teşekkür ediyorum. Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.