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Burdur'da 350 keklik doğaya salındı

BURDUR - Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü, doğal yaşamı desteklemek ve ekosistemi güçlendirmek amacıyla Burdur'un Gölhisar ilçesinde keklik salımı gerçekleştirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şube Müdürlüğü Gölhisar Şefliği tarafından 350 çil keklik doğaya salındı. Afyon'un Şuhut ilçesi Yaban Hayvanı Üretme istasyonundan alınıp Gölhisar ilçesine getirilen çil keklikler 40 yıl sonra yeniden eski topraklarında doğa ile buluşturuldu. Doğal yaşamın korunmasına yönelik yapılan bu etkinlik bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması ve avlanmanın düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirildi.