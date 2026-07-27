Burdur'da 61 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu
Burdur'da, Fatma I. evinde hareketsiz bulundu. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kadınının öldüğünü belirledi.
Burdur'da 61 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Şirinevler Mahallesi Yeşildere Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Fatma I'yı (61) evde hareketsiz bulan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Fatma I'nın cenazesi evde yapılan incelemenin ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Burdur'da 61 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?