Burdur'da Afet Bilinci İçin Tiyatro

Burdur'da afetlerde doğru davranış bilincini geliştirmek amacıyla tiyatro oyunu sahnelendi.

Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonunda, ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan oyunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) staj yapan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Afet Yönetimi ve Acil Yardım bölümü öğrencileri sahne aldı.

"Sarsıntı Timi'nin Büyük Görevi" isimli oyunda, çocuklara afet anında yapılması gerekenler anlatıldı."

Oyunu, Vali Yardımcısı Yusuf Emre Yiğit, AFAD İl Müdürü Teymen Şimşek ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Salim Oğuz ve çok sayıda öğrenci izledi.