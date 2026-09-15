Burdur'da Ahilik Haftası töreninde 'Yılın Ahisi'ne cübbesi giydirildi

BURDUR'da Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Bedesten Çarşı'da düzenlenen törene Vali Tülay Baydar Bilgihan, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Cüneyt Ağaça, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, Ticaret İl Müdürü Aylin Sacide Cankar, STK ve siyasi parti temsilcileriyle esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Mehteran gösterisiyle başlayan törende Vali Tülay Baydar Bilgihan tarafından 'Yılın Ahisi' seçilen Orhan Leblebici'ye cübbesi giydirildi. Törende 'Yılın Kalfası', 'Yılın Çırağı' ile 'Örnek Esnaf' seçilenlere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Program şet kuşanma töreninin canlandırılması ile sona erdi. Katılanlara pilav ve helva ikram edildi.

Programda konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan, yüzyıllara meydan okuyan ve günümüze ulaşan Ahilik kültürünün; kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma, saygı ve meslek ahlakını esas alan güçlü bir gelenek olduğunu belirtti. Ahiliğin 'Eline, beline, diline sahip ol' anlayışıyla günümüzde de etik değerlerin önemli bir karşılığı olduğunu ifade eden Vali Bilgihan, bu köklü mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yaptı.