Burdur\'da Atatürk\'e Saygı Yürüyüşü ve Tören Düzenlendi

Burdur'da, Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 94. yıl dönümü dolayısıyla yürüyüş ve tören düzenlendi.
Burdur Valiliğince hazırlanan tören "Ata'ya Saygı Yürüyüşü" ile başladı.
Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, Çatalpınar mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Vali Türker Öksüz, 6 Mart'ın Burdurlular için önemli bir tarih olduğunu söyledi.
Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı, Cumhuriyetin banisi Atatürk'ün bu ülkenin ortak değeri olduğunu vurgulayan Öksüz, "O'na olan sevgimiz, her Türk vatandaşının kalbinde yerleşmiş ve asla yerinden oynatılamayacak bir sevgidir. Bu itibarla, milletimizin ortak değerinin Burdur'u teşrifi elbette her türlü kutlamayı hak etmektedir. Bu ziyaret Burdurlular için her zaman ayrı bir kıvanç vesilesi olarak kutlanmaya devam edecektir." diye konuştu.
Konuşmanın ardından Gençlik Spor İl Müdürlüğü öğrencileri halk oyunları gösterisi yaptı.
Burdur Spor Lisesi öğrencileri, taşıdıkları Türk bayrağını, Vali Türker Öksüz'e teslim etti.
Programda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen atletizm yarışmasında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Burdur Kültür Merkezi'nde de çeşitli etkinlikler yapıldı.
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