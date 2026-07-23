Burdur'da Çekirge İstilası Yok - Son Dakika
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Burdur'da Çekirge İstilası Yok

23.07.2026 14:26
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Burdur Valiliği, kentte çekirge istilası olmadığını ve görülen çekirgelerin yerli türler olduğunu açıkladı.

Burdur Valiliği, kentte herhangi bir "çekirge istilası"nın söz konusu olmadığını bildirdi.

Valilikten, kentte son günlerde sık görülen çekirgelerle ilgili açıklama yapıldı.

Çekirge popülasyonuna ilişkin ilgili kurumların teknik ekiplerince inceleme, tür teşhisi ve takip çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, çalışmalar sonucunda, ilde tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası veya ekonomik kayba neden olabilecek yoğunlukta çekirge popülasyonunun belirlenmediği kaydedildi.

Açıklamada, görülen çekirgelerin tamamının Türkiye'de doğal olarak yaşayan yerli türlere ait olduğunun tespit edildiği bildirildi.

İklim koşulları ve yumurtlama dönemlerine bağlı olarak bazı çekirge türlerinin popülasyonunda dönemsel artışlar görülebildiğine işaret edilen açıklamada, çekirgelerin rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınabildiği ve sıcak havalarda ışığa yönelmeleri nedeniyle vatandaşlar tarafından daha sık fark edildiği belirtildi.

Yaşanan durumun doğal bir süreç olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir istila söz konusu değildir. Bu nedenle vatandaşlarımızın tedirgin olmasını gerektirecek bir durum bulunmamaktadır. Çekirge popülasyonları, Yıllık Bitki Sağlığı Mücadele Programı kapsamında teknik ekiplerimiz tarafından düzenli olarak izlenmekte, saha taramaları ve gerekli görülen alanlardaki mücadele çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

Burdur Valiliği, 3. Sayfa, Güncel, Burdur, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Çekirge İstilası Yok - Son Dakika

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