Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'da Cinayet Davasında İki Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet

10.04.2026 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da bir kadının evinde öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Seray Öztürk (26) ve Tülay Alan (23) ile tutuksuz sanık Adnan Bedir (35), maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar Seray Öztürk ve Tülay Alan, savunmalarında, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık Adnan Bedir ise ev hapsinin kaldırılmasını ve beraatini istedi.

Maktul Özge Çetin Bedir'in annesi Şefike Çetin de sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar ve avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, Tülay Alan ve Seray Öztürk'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Adnan Bedir hakkında ise beraat kararı verdi.

Mahkeme sonrası maktulün yakınları Adnan Bedir için verilen karara tepki gösterdi.

Olay

10 Haziran 2025'te Bağlar Mahallesi 14036 Sokak'ta yaşayan Özge Çetin Bedir (35) ile evine gelen Tülay Alan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Tülay Alan, Bedir'i bıçaklayarak kaçmıştı.

Sağlık ekiplerince Bedir'in hayatını kaybettiği belirlenmiş, Tülay Alan ve Seray Öztürk ile maktulün eşi Adnan Bedir tutuklanmıştı.

İddianamede, sanık Tülay Alan ile arkadaşı sanık Seray Öztürk hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, maktulün eşi sanık Adnan Bedir hakkında ise "yakın akrabayı tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İkinci duruşmada Adnan Bedir'in ev hapsine karar verilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Cinayet, Güncel, Mahkum, Mahkum, Burdur, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 13:29:49. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.