Burdur'da çocuğun parmağına sıkışan somun itfaiye ekibince 2,5 saatte çıkarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'un Yeşilova ilçesinde 12 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan somun, itfaiye ekibinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı. Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, somunun çıkarılmasının ardından hastanede tedaviye alındı.
BURDUR'da 12 yaşındaki çocuğun parmağına sıkışan somun itfaiye ekibinin 2,5 saatlik çalışması sonunda çıkarıldı.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde M.A.'nın sol el orta parmağına somun sıkıştı. Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen M.A.'nın parmağındaki somun itfaiye ekibinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı. M.A. hastanede tedaviye alındı.
Haber- kamera: Mesut MADAN/BURDUR,
Kaynak: DHA
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