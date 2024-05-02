Burdur'da devrilen LNG yüklü tanker yoldan kaldırılıyor - Son Dakika
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Burdur'da devrilen LNG yüklü tanker yoldan kaldırılıyor

Burdur\'da devrilen LNG yüklü tanker yoldan kaldırılıyor

Burdur'da devrilen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü olduğu tespit edilen tankerin yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediyor. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Tankerdeki gazın tahliye edildikten sonra kara yolu yakınından kaldırılacak.

02.05.2024 10:17  Güncelleme: 10:19
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Burdur'da devrilen sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) yüklü olduğu tespit edilen tankerin yoldan kaldırılma çalışmaları devam ediyor.

Mustafa Irkıçatal (57) idaresindeki 07 DDL 41 plakalı LNG yüklü tanker, Burdur- Antalya kara yolunun 17. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tanker sürücüsü, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Sürücünün ilk ifadesine göre, araçta LPG olduğu sanılan gazın, ekiplerin yaptığı inceleme sonucu sıvılaştırılmış doğal gaz olduğu tespit edildi. Ekiplerin gaz sızıntısı olduğu belirlenen tankerin yol yakınından kaldırılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Antalya'dan kaza yerine gelen doğal gaz alanında uzman bir ekibin de Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasına destek verdiği, tankerdeki gazın tahliye edildikten sonra kara yolu yakınından kaldırılacağı öğrenildi.

Kazanın ardından Burdur-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Gece saatlerinden itibaren ulaşım Ağlasun-Bucak yolu üzerinden sağlanıyor.

Kaynak: AA

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