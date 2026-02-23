Burdur'da Dolandırıcılık ve KADES Uyarısı

BURDUR'da polis, dolancırıcılık olaylarına karşı uyarı ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin çeşitli bölgelerinde vatandaşlara siber dolandırıcılığa karşı tedbirler ve KADES uygulaması hakkında uyarıcı broşür dağıtıldı. Telefonla arayarak kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtan ve para talep eden kişilere inanılmaması gerekildiği antatılan etkinlikte, bu meslek gruplarının kimseden telefonla para istemeyeceği vurgulandı. Kadınların herhangi bir şiddet olayına maruz kalmaları durumunda ise en yakın polis merkezine ulaşabilmek için Kadın Destek Uygulaması (KADES) kullanımı hakkında bilgi verildi.