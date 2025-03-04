Burdur'da Dünya Kadınlar Günü'ne Özel Matine Düzenlenecek

Güncel

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak, 8 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da kadınlar matinesi düzenleyecek.

Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda 8 Mart 2025 Cumartesi günü saat 20.30'da kadınlar matinesi yapılacak.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Başkan Ercengiz, "Kadınlar yalnızca anne değil; doktor, mühendis, öğretmen gibi birçok meslek grubunda yer alarak ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkılar sunmaktadır. Sevgileri, emekleri ve fedakarlıkları ile hayatımıza anlam katan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum. Eğlence programına tüm kadınlarımızı bekliyoruz" dedi.