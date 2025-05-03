Burdur'da Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Hizmete Açıldı

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, Ilıcalar mevkiinde bulunan petrol istasyonunda elektrikli araç istasyonunu hizmete sundu.

Burdur Belediyesi, çevreci ve sürdürülebilir ulaşım politikaları kapsamında önemli bir adım attı. Ilıcalar mevkiindeki petrol istasyonunda hizmet verecek sarj istasyonu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şunları söyledi:

"Ilıcalar mevkiinde bulunan petrol istasyonumuza, uzun süredir mücadelesini verdiğimiz elektrikli araç şarj istasyonu kazandırılmıştır. Son yıllarda elektrikli araçların satışında yaşanan artış ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, Burdur Belediyesi olarak bu ihtiyaca kayıtsız kalmadık. Hem bir hizmet sunmak hem de yeni dönemde temiz enerjiye yönelik yatırımlarımıza bir yenisini eklemek adına bugün, WAT Enerji iş birliğiyle bu istasyonu hizmete açmış bulunuyoruz. Geçmiş yıl verilerine baktığımızda, ülke genelinde elektrikli araç satışlarında yüzde 130'luk bir artış olduğunu görüyoruz. Bu da vatandaşlarımızın bu alana ciddi bir yönelimi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu nedenle, şarj istasyonu sayısını artırmayı planlıyor; aynı zamanda altyapı yetersizliklerinin giderilmesini de önemli görüyoruz. Burdur'da, kendi olanaklarımızla gerçekleştirdiğimiz bu yatırımı önemsiyor ve benzer yatırımların çoğaltılarak vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her noktaya elektrikli araç şarj istasyonlarının kazandırılmasını arzu ediyoruz. Hayırlı olsun."