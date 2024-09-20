Burdur'da Elektrikli Motosiklet Hırsızlarına Tutuklama

Burdur'da elektrikli motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Kent merkezi ve Bucak ilçesinde elektrikli motosikletleri çalınan 3 kişinin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının incelenmesinin ardından hırsızlıkları Antalya'dan gelen M.Y (28), R.B (33), İ.K. (17) ve T.G'nin (16) yaptığı tespit edildi.
Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen elektrikli motosikletler sahiplerine teslim edildi.
Bucak ilçesine getirilen ve haklarında birçok suç kaydı olduğu belirlenen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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