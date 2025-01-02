Burdur'da İçme Suyu Arıtma Tesisi Hizmete Girdi

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(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Belediye Meclis Toplantısı'nda, İçme Suyu Arıtma ve Yumuşatma Tesisi'nin hizmete girmesiyle şebeke suyu sertliğinin düştüğünü ifade ederek, çeşmeden getirilen suyu içti.

Burdur Belediye Meclisi'nin 2025 yılı ilk toplantısı, Başkan Ercengiz'in başkanlığında meclis üyelerinin katılımıyla Toplantı Salonu'nda yapıldı.

İçme Suyu Arıtma ve Yumuşatma tesisinin hizmete girdiğini belirten Başkan Ercengiz, "Daha önce 100 Fransız sertliğinde olan şebeke suyunun Arıtma Tesisi'nin faaliyete geçmesinin ardından 20 Fransız sertliğine düştü. Hemşehrilerimiz gönül rahatlığıyla şebeke suyundan su içebilir" dedi.

Başkan Ercengiz, çeşmeden getirilen suyu, sertliğini ölçtürdükten sonra meclis üyeleri önünde içti.