Burdur'da itfaiye erinin balkondan girdiği evde Sebahattin Altınay ölü bulundu

Burdur'da itfaiye erinin balkondan girdiği evde Sebahattin Altınay ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur'da yakınlarının ulaşamadığı 67 yaşındaki Sebahattin Altınay'ın evine gelen yakınları, kapı açılmayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye erinin balkondan girdiği evde bulunan Altınay'ın sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi, cenazesi morga götürüldü.
BURDUR'da yakınlarının ulaşamdığı Sebahattin Altınay (67) evinde ölü bulundu.
Bir süredir ulaşamadıkları Sebahattin Altınay'ın evine gelen yakınları kapının açılmaması üzerine itfayeden yardım istedi. İtfaye erinin balkondan girdiği evde Altınya hareketsiz halde bulundu. Çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Altınay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kanser tedavisi gördüğü belirtilen Altınay'ın cenazesi morga götürüldü.
Kaynak: DHA
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