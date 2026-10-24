Burdur'da kaçan sürücünün otomobili terk edilmiş bulundu, 200 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Burdur'da kaçan sürücünün otomobili terk edilmiş bulundu, 200 bin lira ceza kesildi

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Burdur\'da kaçan sürücünün otomobili terk edilmiş bulundu, 200 bin lira ceza kesildi
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Burdur'da polisin dur ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçtı; takibe alınan araç yaklaşık 4 kilometre ileride terk edilmiş bulundu. Aracı bırakıp yaya kaçan sürücüye 200 bin lira ceza kesildi, otomobil 2 ay trafikten men edilerek otoparka çekildi.

BURDUR'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçmaya başladı. Takibe alınan otomobil terk edilmiş halde bulundu. Otomobili bırakıp yaya olarak kaçan sürücüye 200 bin lira para cezası uygulandı, aracı trafikten men edildi.

Burdur merkez Özgür Mahallesi'nde dün gece polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, 15 ACR 190 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Polisin takibe aldığı otomobil olay yerinden yaklaşık 4 kilometre ileride, Aydınlıkevler Mahallesi Erdoğdu sokakta terk edilmiş halde bulundu. Olay yerinden yaya olarak uzaklaşan sürücünün kimliği tespit edilerek, 'Dur ihtarına uymamak' suçundan 200 bin lira para cezası uygulandı. Otomobil ise trafikten 2 ay men edilerek otoparka çekildi.

Kaynak: DHA
BurdurGüncelSon Dakika

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