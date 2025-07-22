Burdur'da refüje devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Hakan B. idaresindeki 06 JU 175 plakalı sebze yüklü kamyon Burdur - Fethiye yolu Kuş Gözlemevi mevkiinde refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kamyondan çıkarılan sürücü, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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