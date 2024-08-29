Burdur'da Kamyonet ile Kamyon Çarpışması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da Kamyonet ile Kamyon Çarpışması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Burdur\'da Kamyonet ile Kamyon Çarpışması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Burdur-Antalya Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında, meşrubat yüklü kamyonetin çakıl yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu sürücü ve bir yolcu yaralandı. Yaralılardan biri olan Resul Erdoğan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araçlar otoparka çekildi.

29.08.2024 20:16
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Burdur'da kamyonet ile kamyonun çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Burdur- Antalya Karayolu'nda Çeltikçi istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan Ahmet S. idaresindeki 15 AAT 779 plakalı meşrubat yüklü kamyonet, Faruk B. idaresindeki 15 DJ 163 plakalı çakıl yüklü kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Ahmet S. ve yolcu Resul Erdoğan (29) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Resul Erdoğan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yeri inceleme ve savcının çalışmalarının ardından araçlar otoparka çekildi.

Kaynak: AA

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