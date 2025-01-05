Burdur'da Kanalizasyon Çalışmasında İnsan Kemikleri Bulundu - Son Dakika
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Burdur'da Kanalizasyon Çalışmasında İnsan Kemikleri Bulundu

Burdur\'da Kanalizasyon Çalışmasında İnsan Kemikleri Bulundu

Burdur'un Bahçelievler Mahallesi'nde gerçekleştirilen kanalizasyon hattı çalışmaları sırasında insan kemikleri bulundu. Olay yerinde polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

05.01.2025 15:45  Güncelleme: 15:50
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BURDUR'da İl Özel İdare ekiplerinin kanalizasyon hattı çalışması sırasında insan kemikleri bulundu.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki öğretmenevinin bahçesinde İl Özel İdare ekipleri tarafından gerçekleştirilen kanalizasyon hattı çalışmalarında, insan kemikleri bulundu. Kazı sırasında kemikleri fark eden ekipler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, etrafını şeritle çevirdikleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Burdur tarihi üzerine araştırma gerçekleştiren eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, bölgenin kentte yaşayan gayrimüslimlere ait mezarlık alanı olduğunu belirtti.

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Kanalizasyon Çalışmasında İnsan Kemikleri Bulundu - Son Dakika

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