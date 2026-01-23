Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Karamusa İçme Suyu Projesiyle İlgili Kamuoyunu Bilgilendirdi - Son Dakika
Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, Karamusa İçme Suyu Projesiyle İlgili Kamuoyunu Bilgilendirdi

23.01.2026 17:53  Güncelleme: 21:25
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Karamusa İçme Suyu projesi hakkında kamuoyunu bilgilendirerek sürecin dikkatlice izlenmeye devam ettiğini duyurdu. Projenin, Burdur Belediyesi ile Devlet Su İşleri iş birliği içinde yürütüleceği ifade edildi.

(BURDUR)- Burdur Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Karamusa İçme Suyu projesiyle ilgili, "İçme suyunun Burdur'a kazandırılması konusunda süreci titizlikle izlemeye devam ediyoruz. Atılacak her adımın, yapılacak her işlemin kamu kaynaklarını heba etmeden, en akılcı ve en doğru şekilde Burdur'a kazandırılması yönündeki hassasiyetimiz sürmektedir. Bu süreci yalnızca merkez açısından değil, Burdur'un tüm ilçe, belde ve köylerini kapsayacak şekilde değerlendiriyor; en doğru ve adil kullanım modelinin oluşturulmasına özen gösteriyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Karamusa İçme Suyu projesiyle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Başkan Ercengiz, Valilik koordinasyonunda yapılan toplantılarda, projenin Burdur Belediyesi ile Devlet Su İşleri iş birliğinde ve yapılacak bir protokol kapsamında hayata geçirileceğini belirtti.

Başkan Ercengiz'in açıklaması şöyle:

"Valimiz Tülay Baydar Bilgehan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Karamusa İçme Suyu Kaynağı'nın Burdur Belediyesi ile Devlet Su İşleri koordinasyonunda, Burdur Belediyesi'yle yapılacak bir protokol kapsamında Burdur'a aktarılmasına ilişkin konu, ilk gündeme geldiği şekliyle yeniden ele alınarak değerlendirilmiştir. Bugüne kadar süreci büyük bir dikkatle takip ettik. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi, 'suyun siyaseti' olmaz. Burdur'u üçüncü dönem yöneten bir belediye başkanı olarak bu sürece ne popülist bir yaklaşımla ne de gerçeklikten uzak bir anlayışla yaklaştık. İçme suyunun Burdur'a kazandırılması konusunda süreci titizlikle izlemeye devam ediyoruz. Atılacak her adımın, yapılacak her işlemin kamu kaynaklarını heba etmeden, en akılcı ve en doğru şekilde Burdur'a kazandırılması yönündeki hassasiyetimiz sürmektedir. Bu süreci yalnızca merkez açısından değil, Burdur'un tüm ilçe, belde ve köylerini kapsayacak şekilde değerlendiriyor; en doğru ve adil kullanım modelinin oluşturulmasına özen gösteriyoruz.

Bugüne kadar herhangi bir polemiğe dahil olmamamızın tek nedeni; kirli bilgi üretmeden ve yaymadan, vatandaşlarımıza doğru ve sağlıklı bilgiyi ulaştırma sorumluluğumuzdur. Yapılan iş ve işlemlerin bir disiplin içinde yürütüldüğünü halkımızın bilmesini ve tüm il, ilçe, belde ve köylerimizin gönül rahatlığı içinde olmasını istiyoruz. Burdur Belediye Başkanı olarak bugüne kadar bu konuda açıklama yapmamamızın nedeni; yapılacak tüm iş ve işlemlerin, planlanan projelerin ve imalatların kamuoyunda hiçbir vatandaşımızda endişe ya da tedirginlik yaratmayacak bir noktaya gelmesi için gösterdiğimiz hassasiyettir. Halkımız müsterih olsun. Hiçbir yurttaşımızın, hiçbir köylü vatandaşımızın ve hiçbir ilçemizin mağdur edileceği bir projeye asla onay vermeyeceğiz. Bu konuyla ilgili gerekli açıklamalar zamanı geldiğinde yapılacaktır. Bugüne kadar tarafımıza yöneltilen sorulara sessiz kalmamızın tek nedeni; süreci bütüncül bir şekilde ele almak, tüm boyutlarıyla değerlendirmek ve bu değerlendirme sonucunda kamuoyunu bilgilendirmektir."

Kaynak: ANKA

