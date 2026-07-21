Burdur'da Kavşakta Kaza: İki Yaralı

BURDUR'da kavşakta otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Burdur merkez Sanayi Kavşağı'nda dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada H.A.S. yönetimindeki 42 DYR 85 plakalı otomobil ile R.A. yönetimindeki 32 AFP 253 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü R.A. ile beraberindeki kişi yaralandı. 2 yaralı ambulanslarla götürüldükleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.