Burdur'da Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

BURDUR'da Çevik Kuvvet ekip minibüsünün aynasının çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Burdur- Afyonkarahisar Karayolu Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. E.Y. yönetimindeki Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait ekip minibüsünün aynası, aynı yöne seyretmekte olan 15 DE 172 plakalı motosiklet sürücüsü M.K.'a (58) çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü M.K., ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

HABER/KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,