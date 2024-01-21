BURDUR\'da kırmızı ışıkta bekleyen TIR\'lar ve hafriyat kamyonu karıştığı kazada büyük çapta hasar oluştu

BURDUR'da kırmızı ışıkta bekleyen ikisi TIR, biri hafriyat kamyonunun karıştığı kazada büyük çapta hasar oluştu.
Dün akşam saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada Akif S.'ın kullandığı 03 VK 564 Plakalı TIR, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Murat S.'ın kullandığı 34 CJC 666 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 34 CJC 666 plakalı TIR önünde bekleyen Hasan D. yönetimindeki 15 NB 144 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Sürücülerin yara almadığı kazada TIR'larda büyük çapta hasar oluştu. Kaza nedeniyle Antalya kavşağında trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
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