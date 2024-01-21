 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BURDUR'da kırmızı ışıkta bekleyen TIR'lar ve hafriyat kamyonu karıştığı kazada büyük çapta hasar oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

BURDUR'da kırmızı ışıkta bekleyen TIR'lar ve hafriyat kamyonu karıştığı kazada büyük çapta hasar oluştu

BURDUR'da meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen iki TIR ve bir hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada sürücüler yara almadı ancak TIR'larda büyük çapta hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

21.01.2024 - 11:06,
Abone Ol

BURDUR'da kırmızı ışıkta bekleyen ikisi TIR, biri hafriyat kamyonunun karıştığı kazada büyük çapta hasar oluştu.

Dün akşam saat 16.30 sıralarında meydana gelen kazada Akif S.'ın kullandığı 03 VK 564 Plakalı TIR, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu kırmızı ışıkta bekleyen Murat S.'ın kullandığı 34 CJC 666 plakalı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 34 CJC 666 plakalı TIR önünde bekleyen Hasan D. yönetimindeki 15 NB 144 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Sürücülerin yara almadığı kazada TIR'larda büyük çapta hasar oluştu. Kaza nedeniyle Antalya kavşağında trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

BURDUR\'da kırmızı ışıkta bekleyen TIR\'lar ve hafriyat kamyonu karıştığı kazada büyük çapta hasar oluştu
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Akif, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURDUR'da kırmızı ışıkta bekleyen TIR'lar ve hafriyat kamyonu karıştığı kazada büyük çapta hasar oluştu - Son Dakika


10:39
Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31
Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29
Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20
TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14
Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58
Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50
Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor

Son Dakika
10:39 Alper Gezeravcı, ilk görüşmesini bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirecek
10:31 Araç muayene ücretlerindeki artış yüzde 818'i aştı
10:29 Sakaryasporlu futbolcu maçın bitişiyle hakeme elini uzatıp sonra tokalaşmaktan vazgeçti
10:20 TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Barış Atay'ın İstanbul adayımız olacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
10:16 Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım eleme adayını belirledi
10:14 Kar kalınlığı 20 santimetreyi bulacak! Meteoroloji'den 28 ilimize sarı kodlu uyarı
09:58 Suriye'nin kuzeyinde taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi, 14 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
09:50 Hindistan'da Yıkılan Caminin Yerine Tapınak Açılıyor
09:50 Fenerbahçe'nin yediği gol öncesinde faul var mı? Yorumcular aynı kararda hemfikir oldu
09:41 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam teklifi salı günü Meclis'te görüşülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 11:06:41. #1.11#
SON DAKİKA: BURDUR'da kırmızı ışıkta bekleyen TIR'lar ve hafriyat kamyonu karıştığı kazada büyük çapta hasar oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement