Burdur'da Kur'an-ı Kerim Ziyafeti - Son Dakika
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Burdur'da Kur'an-ı Kerim Ziyafeti

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Burdur İl Müftülüğü, Cumhuriyet Meydanı'nda Kur'an-ı Kerim ziyafeti düzenledi. Dünya ve Türkiye birincilerinin katıldığı programda tilavet, ilahi ve kasideler seslendirildi; Vali ve Müftü Kur'an'ın önemini vurguladı.

BURDUR İl Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etknlik saygı duruşu ve İstİklal Marşı ile başladı. Etkinliğe, Kur'an-ı Kerim okuma dünya birincisi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi baş imam hatibi kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu, Türkiye ezan ve Kur'an-ı Kerim okuma birincisi Rıdvan Akbaş, Türkiye Kur'an-ı Kerim okuma ikincisi Umutcan Doğan, Burdur Kameriye Camii imam hatibi ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması Akdeniz Bölge birincisi hafız Şerafettin Saliç, Ulu Cami İmam Hatibi kurra hafız Celalettin Sevimli katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra ilahi ve kasideler seslendirildi.

Programda konuşan Vali Tülay Baydar Bilgihan, Kur'an-ı Kerim'in insan hayatındaki önemine vurgu yaparak, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. İl Müftüsü Ali Hayri Çelik de Kur'an-ı Kerim'in yalnızca okunan ve dinlenen bir kitap olmadığını, insan hayatına yön veren ilahi bir rehber olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Meydanı, Burdur, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Kur'an-ı Kerim Ziyafeti - Son Dakika

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