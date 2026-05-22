Burdur'da Kurban Bayramı Tedbirleri

22.05.2026 19:08
Burdur'da Kurban Bayramı süresince 3.066 ekip ve 8.448 personel, trafik ve asayiş hizmetinde olacak.

Burdur Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla Öğretmenevi İstasyon Şubesi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Programa protokol üyeleri, kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Tülay Baydar Bilgihan, törene katılan davetlilerin bayramını kutladı.

Bilgihan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında il genelinde kurban kesim yerlerinin belirlendiğini, bu yerlerde veterinerlik hizmetlerinin verilmesi, kurban satışı ile kurban kesim sürecinin sağlıklı ve düzgün şekilde gerçekleşmesi için ilgili kurumlara talimatların iletildiğini söyledi.

Bayram süresince 112 Acil Sağlık merkezi başta olmak üzere ekiplerin sahada olduğunu belirten Bilgihan, şunları söyledi:

"Kurban Bayramı süresince 3 bin 66 ekip ve 8 bin 448 personelle trafik ve asayiş hizmetlerimizi yürütmüş olacağız. Trafik ve asayiş hizmetlerimizin yürütülmesi noktasında vatandaşlarımızın duyarlılığını özellikle istirham ediyoruz. Kara yolunda seyreden ve aynı zamanda bayramları yakınlaştırmak olarak gören akrabalarına, ailelerine, sevdiklerine ulaşmak isteyen sürücülerimize, yol güvenliği, kurallara riayet noktasında da dikkat göstermeleri gerektiğini hatırlatmak istiyoruz."

Kaynak: AA

