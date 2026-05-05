Burdur'da Mayıs'ta Kar Yağışı

Burdur'un yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar yağdı.
Ağlasun ilçesi ile Çatakbeli mevkisinde etkili olan kar, bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü.
Burdur-Antalya kara yolunun Çubukbeli ve Dağbeli mevkilerinde ise kar ve dolu etkili oldu.
Ekipler, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürdü.
Öte yandan, yüksek kesimlerde bulunan köylerde de kar görüldü.
