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Burdur'da Mermer Ocağında İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da Mermer Ocağında İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

Burdur\'da Mermer Ocağında İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

Burdur'un Boğaziçi köyündeki bir mermer ocağında çalışan Serkan Akgün, 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Akgün'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenaze, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

03.02.2024 16:11
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Burdur'da bir mermer ocağında 6 metre yüksekten düşen işçi öldü.

Boğaziçi köyündeki mermer ocağında işçi olarak çalışan Serkan Akgün (42), 6 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akgün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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