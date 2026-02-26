Burdur'da Motosiklet Kazası

BURDUR'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Emir Kemal U. yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Bayer Sokak'ta meydana geldi. Burak Ü. yönetimindeki 07 BPT 63 plakalı otomobille Emir Kemal U. idaresindeki 15 AEG 556 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibi tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne, otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.