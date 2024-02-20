Burdur\'da Oğlağı Bebek Gibi Büyüten Çift

Burdur'un merkeze bağlı Gökçebağ köyünde yaşayan her ikisi de 55 yaşındaki Halil İbrahim ile eşi Şerife Kara, annesi bakamadığı için eve aldıkları ve torunlarının ismini verdikleri oğlağı bebek gibi büyütüyor.
Kara çiftinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için köydeki evlerinin bahçesinde baktıkları keçilerinden biri doğum yaptı ancak sütü gelmeyince yavrusuna bakamadı. Kara çifti de soğuktan ve açlıktan ölmesin diye torunlarının ismini verdikleri oğlağı eve aldı.
Sobanın yanında baktıkları oğlak için kasanın içine yatak yapan çift, biberonla beslemeye başladı. Bir haftalık olan oğlak evin içinde gezinirken ortalığı kirletmesin diye altına bebek bezi bağlayan Kara çifti, gece altını temizlemek için de bulunduğu odada yatıyor.
Halil İbrahim Kara, AA muhabirine, bahçesindeki ağılda 5 küçükbaş hayvanının olduğunu, doğum yapan keçisinin sütünün gelmediğini söyledi.
Geçen yıl kışın doğan bir oğlağın annesi bakmadığından öldüğünü belirten Kara, bu sefer doğan oğlağın ölmesine gönüllerinin razı olmadığını ifade etti.
Kara, iki ay evde sütle besleyecekleri oğlağı yeme geçince diğer keçilerin yanına koyacaklarını anlatarak, "Geçen senekine çok üzüldük, onu da eve almıştık ama biraz geç kalmıştık. Bu sefer bu yavru donmasın, üşümesin diye evimizde bizle birlikte yaşıyor." dedi.
"Sütünü veriyoruz, karnı doyunca bizimle uyuyor"
Ailenin bir ferdi olarak kabul ettikleri oğlağı çok sevdiklerini dile getiren Kara, "Biberonla üç öğün sütle besliyoruz. Her öğünde yaklaşık yarım litre süt içiyor. Altına da eve pislemesin diye bez bağlıyoruz, bebek gibi bakıyoruz. Sonuçta bu da can. Elimizi yaladığı zaman karnının acıktığını anlıyoruz. Karnı doyunca bizimle uyuyor. Torunumuzu hatırlayalım diye oğlağa 'Ece' diyoruz." ifadelerini kullandı.
Kara, oğlakla gün içinde daha çok eşinin meşgul olduğunu belirterek, "Üç çocuk büyüttük, şimdi buna bakınca evlatlarımızın çocukluk dönemlerini hatırlıyoruz. Onları ne zorluklarla yetiştirdiğimiz aklımıza geliyor. Gündüzleri iş yerinde oluyorum, akşamları bakıyorum. Oğlağımızla hem vakit geçiriyoruz hem de günün stresini atıyoruz." diye konuştu.
Şerife Kara da oğlağı sevince torununu seviyormuş gibi hissettiğini söyledi.
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