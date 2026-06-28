Burdur'da Otobüs ve Ticari Araç Çarpıştı

BURDUR'da yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Burdur- Fethiye kara yolu Bülent Ecevit Bulvarı'nda meydana geldi. İbrahim T. yönetimindeki 60 TY 401 plakalı yolcu otobüsü ile Mehmet Y. yönetimindeki 15 AH 228 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Y. ile beraberindeki Hacer Y. ve Ziynet B. yaralandı. Sıkışan sürücü Mehmet Y., itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından götürüldükleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.