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Burdur'da otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde Mikail Uğur'un kullandığı otomobil, Konak Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bahçe duvarına çarptı. Kazada sürücü Uğur ve yanındaki Gürkan Akçin yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burdur\'da otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
12.01.2024 - 23:59,
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mikail Uğur idaresindeki 07 FER 15 plakalı otomobil, Konak Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Uğur ile yanındaki Gürkan Akçin yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Burdur'da otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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