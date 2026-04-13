Burdur'da Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı.

Burdur- Antalya kara yolunun Erenardıç mevkisinde meydana gelen kazada Sezgin A. yönetimindeki 74 AAC 218 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücü ile annesi Safiye A. itfaiye ekipleri tarafından alındıktan sonra ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.