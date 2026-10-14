Burdur\'da otomobil, Dostluk Kavşağı\'nda yolcu otobüsüyle çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Burdur'da otomobil, Dostluk Kavşağı'nda yolcu otobüsüyle çarpıştı, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur-Antalya kara yolundaki Dostluk Kavşağı'nda otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi; yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burdur'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
C.A. idaresindeki 32 AEG 486 plakalı otomobil, Burdur- Antalya kara yolundaki Dostluk Kavşağı'nda, sürücüsü öğrenilemeyen 31 AYG 956 plakalı yolcu otobüsü ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü C.A. ile otomobilde bulunan T.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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