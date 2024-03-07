Burdur'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Burdur\'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında, K.K idaresindeki otomobil ile Muhammed Mahmud'un kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada Mahmud hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

07.03.2024 00:39
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Burdur'da otomobille elektrikli motosikletin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

K.K (25) idaresindeki 15 ACL 656 plakalı otomobil, Şirinevler Mahallesi Armağan İlci Bulvarı otogar kavşağında yabancı uyruklu Muhammed Mahmud'un (67) kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Mahmud, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücü K.K ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'da otomobil ile elektrikli motosiklet çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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