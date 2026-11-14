Burdur'da otomobil traktörle çarpıştıktan sonra devrildi, sürücü yara almadı - Son Dakika
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Burdur'da otomobil traktörle çarpıştıktan sonra devrildi, sürücü yara almadı

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Burdur\'da otomobil traktörle çarpıştıktan sonra devrildi, sürücü yara almadı
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Burdur merkez Sanayi Kavşağı'nda traktörle çarpışan otomobil ters döndü. Sağlık ekiplerinin ambulansta kontrol ettiği otomobil sürücüsü, hastaneye gitmeyi istemedi ve kazayı yara almadan atlattı.

BURDUR'da traktörle çarpışan otomobilin ters döndüğü kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Burdur merkez Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen kazada Mehmet T. yönetimindeki 15 NP 757 plakalı otomobil ile Emin T. yönetimindeki 15 DT 637 plakalı traktör çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil ters dönerek durdu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansta kontrol edilen otomobil sürücüsü hastaneye gitmek istemediğini belirtti.

Kaynak: DHA
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