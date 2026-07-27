Burdur Belediyesi, Tepe Mahallesi’ndeki riskli yapının yıkılmasını sağladı

(BURDUR) - Burdur Belediyesi, kent genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden riskli ve metruk yapıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tepe Mahallesi'nde tespit edilen "yıkılacak derecede tehlikeli" yapı, belediye denetiminde yıktırıldı.

Burdur Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik incelemelerde, Tepe Mahallesi Yeşiltepe Caddesi'nde bulunan binanın taşıyıcı sisteminde ağır yapısal bozulmalar olduğu belirlendi. Can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğu tespit edilen bina hakkında, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca "Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı" raporu hazırlandı ve mülk sahiplerine yasal tebligatlar iletildi.

TEHLİKE ARZ EDEN BİNA BELEDİYE KONTROLÜNDE YIKILDI

Yasal sürecin tamamlanmasıyla birlikte söz konusu bina, belediye ekiplerinin kontrol ve denetimi altında, gerekli çevre güvenlik tedbirleri alınarak yapı sahipleri tarafından yıktırıldı. Bölgede tehlike oluşturan durum ortadan kaldırıldı.

Burdur Belediyesi'nden yapılan açıklamada, önceliğin vatandaşların can ve mal güvenliği olduğu vurgulanarak, il genelinde risk teşkil eden metruk ve tehlikeli binalara yönelik alan taramalarının ve idari işlemlerin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.