Burdur'da kuyumcuya sahte altın sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumcuda bozdurulan 1 milyon lira değerindeki altınların sahte olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Araştırma sonucu kimliği belirlenen şüpheliler B.K, H.K, K.K. ve E.D. Afyonkarahisar'da yakalanarak Burdur'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Sahte Altın Şüphelileri Serbest - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?