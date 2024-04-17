Burdur'da Samanlık ve Kerpiç Evde Yangın: 1 Yaralı, Bin Saman Balyası Zarar Gördü - Son Dakika
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Burdur'da Samanlık ve Kerpiç Evde Yangın: 1 Yaralı, Bin Saman Balyası Zarar Gördü

Burdur\'da Samanlık ve Kerpiç Evde Yangın: 1 Yaralı, Bin Saman Balyası Zarar Gördü

Burdur'un Çallıca köyünde Gürsel Gök'e ait samanlıkta çıkan yangında yaklaşık bin saman balyası zarar gördü. Yangını söndüremeyen Gök, itfaiyeden yardım istedi. Yangında hafif yaralanan Gök, hastaneye kaldırıldı. Tefenni ilçesine bağlı Beyköy'de ise Ali Karadere'ye ait kerpiç evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

17.04.2024 14:29
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Burdur'da merkeze bağlı Çallıca köyünde yaklaşık bin saman balyasının zarar gördüğü yangında bir kişi yaralandı.

Gürsel Gök'e ait samanlıkta yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı.

Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen Gök, itfaiyeden yardım istedi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık bin saman balyası ile tarım makinesi zarar gördü.

Yangında hafif yaralanan Gök, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tefenni ilçesine bağlı Beyköy'de de Ali Karadere'ye ait kerpiç evde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

İlk belirlemelere göre sobadan çıktığı belirlenen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA

Tefenni, Burdur, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Samanlık ve Kerpiç Evde Yangın: 1 Yaralı, Bin Saman Balyası Zarar Gördü - Son Dakika

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