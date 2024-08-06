Burdur'da Silahlı Kavga Sonucu Eşiyle Yaralanan Kişi Yaşadıklarını Anlattı - Son Dakika
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Burdur'da Silahlı Kavga Sonucu Eşiyle Yaralanan Kişi Yaşadıklarını Anlattı

Burdur\'da Silahlı Kavga Sonucu Eşiyle Yaralanan Kişi Yaşadıklarını Anlattı

Burdur'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeği saçması isabet etmesi sonucu eşiyle yaralanan kişi yaşadıkları korkuyu anlattı. Olayda av tüfeğiyle ateş eden şüpheli tutuklandı.

06.08.2024 17:16
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Burdur'daki iki grup arasında çıkan silahlı kavgada av tüfeği saçması isabet etmesi sonucu eşiyle yaralanan kişi yaşadıkları korkuyu anlattı.

Silahlı kavga sırasında kaşına isabet eden saçmayla yaralanan Mustafa Kök (68), AA muhabirine, dün saat 21.45 sıralarında balkonda eşiyle meyve yedikleri sırada iki otomobilin evlerinin köşesinde durduğunu ve bir anda 3 el av tüfeği sesi duyduklarını söyledi.

Av tüfeği saçmaların balkonlarına ve kendilerine isabet ettiğini dile getiren Kök, "Ben alnımdan, hanım çenesinden vuruldu. Kaşımdaki saçma bugün ameliyatla alınacak." dedi.

Kök, daha ciddi yaralanabileceklerini veya hayatını kaybedebileceklerine işaret ederek, "Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz, hemen geldiler ve suçluları yakaladılar. Şehir merkezinde böyle bir şey olabilir mi? Herkes tedirgin oluyor. Şehrimizde biz huzur istiyoruz, kavga değil." diye konuştu.

Kent merkezinde 55 yıldır oturduğunu, daha önce böyle bir şey yaşamadığını dikkati çeken Kök, yaşadıkları korkuyu şöyle aktardı:

"Vurulduğum an öleceğimi, bizi öldüreceklerini düşündüm. Kurşun gelince korktum. 'Hanım ben vuruldum, sen de yat.' dedim. Sonra onlar kaçtı. Sağ olsun komşularımız geldi. Emniyeti ve 112'yi aradık, hemen geldiler. Daha sonra hastaneye götürüldük. Evimizin balkonunda 30'a yakın saçma var. Davacı olduk. Böyle bir şeyin bir daha şehrimizde yaşanmasını istemiyoruz. İnsanlarımız rahat rahat yaşasın. Böyle olayların yaşanmasından dolayı çok üzülüyoruz."

Olayda av tüfeğiyle ateş ettiği iddia edilen K.V. (19) polislerce yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Hızır İlyas Mahallesi'nde, seyir halindeki iki otomobilde bulunan gruplar arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Sığıryolu Caddesi'nde bir otomobilden diğer otomobile av tüfeğiyle ateş açılmıştı. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, caddenin kenarındaki binanın balkonunda oturan Mustafa ve Kamran Kök (64) çiftine isabet etmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Burdur'da Silahlı Kavga Sonucu Eşiyle Yaralanan Kişi Yaşadıklarını Anlattı - Son Dakika
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