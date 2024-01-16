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Burdur'da suç oranları düşüyor

Burdur Valisi Türker Öksüz, kentte kasten öldürme, kişilerin huzurunu bozma, tehdit ve dolandırıcılık gibi suçlarda 2022'ye göre önemli oranda düşüş olduğunu açıkladı. Vali Öksüz, vatandaşları dolandırıcılığa karşı uyarırken, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder de güvenlik çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Burdur\'da suç oranları düşüyor
16.01.2024 - 16:13,
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Burdur Valisi Türker Öksüz, kentte kasten öldürme, kişilerin huzurunu bozma, tehdit ve dolandırıcılık gibi suçlarda 2022'ye göre önemli oranda düşüş görüldüğünü söyledi.

Taş Oda Konağı'nda gerçekleştirilen güvenlik toplantısına katılan Vali Öksüz, vatandaşların huzuru ve güvenliği için çalıştıklarını belirtti.

Geçen yıl kentte meydana gelen asayiş suçlarının tamamının aydınlatıldığını aktaran Öksüz, "Kentte kasten öldürme, kişilerin huzurunu bozma, tehdit ve dolandırıcılık gibi suçlarda 2022'ye göre önemli oranda düşüş görüyoruz. İnternetten, telefondan çeşitli şekillerde teknolojiyi kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışanlara vatandaşlarımız sakın kanmasınlar, çok dikkatli olsunlar. Biz de broşür dağıtımı ve kısa mesaj ile vatandaşlarımızı dolandırıcılığa karşı uyarıyor ve bilgilendiriyoruz. Bu çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını da görüyoruz. Özellikle dolandırıcılık suçlarında 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 17,5 oranında bir düşüş meydana geldi." dedi.

İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik de yaptıkları çalışmalarda gerek suç öncesi gerekse suçla mücadelede bütün teknik ve fiziki imkanları seferber ettikleri kaydetti.

Kentte huzuru sağlamak için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini dile getiren Bitirik, "Yaklaşık 3 yıldır ildeki asayiş ve güvenlik hizmetlerinde çok iyi bir seviyedeyiz. Bunu da korumak için ekstra yükümlülük altında olduğumuzun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder ise 2023'te jandarma sorumluluk alanında meydana gelen tüm olaylara müdahale edildiğini ve olayların tamamının aydınlatıldığını vurguladı.

Kaynak: AA
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Türker Öksüz, Burdur, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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