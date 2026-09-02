Burdur'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı, içinden kadın kıyafetleri çıktı

BURDUR'da bank üzerinde unutulan çantadan kadın kıyafetleri çıktı.

Burdur merkez Köprübaşı'nda akaryakıt istasyonu önündeki bankta şüpheli çanta olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çantanın bulunduğu yeri güvenlik çemberine alan ekipler Gazi Caddesi'nden İnönü Bulvarı'na geçiş trafiğini de kapattı. Uzman ekiplerin fünyeyle patlattığı çantadan kadın kıyafetleri çıktı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,