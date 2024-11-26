Burdur'da Taksiciye Sopa ve Bıçaklı Saldırı

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Burdur'da taksicinin sopa ve bıçaklı saldırıya uğraması, araç kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, Yeni Mahalle Süzek Sokak'ta Mustafa M'nin (30) kullandığı taksiye binen kadın müşteriyi, erkek arkadaşı olduğunu öne süren M.T. (30) araçtan indirmeye çalıştı.

Kadının çığlık atarak yardım istemesi üzerine duruma müdahale eden taksiciye, M.T. sopa ve bıçakla saldırdı.

Olaydan yaralanmadan kurtulan taksici, çevredekilerin gelmesiyle bölgeden uzaklaşan saldırgandan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşananlar taksinin araç kamerasınca görüntülendi.

Görüntüde, kadının "İmdat" diyerek çığlık atması, saldırganın taksiciye bıçak ve sopayla saldırması, taksicinin de saldırgana tekme atarak kendisini korumaya çalışması yer alıyor.